В Татарстане отопительный сезон начнется до 22 сентября

В Татарстане централизованная подача тепла начнется до 22 сентября. Об этом во время совещания в Доме Правительства РТ рассказал заместитель министра строительства, архитектуры и ЖКХ Алексей Фролов.

«Прогноз по нормативной подаче тепла возникает в среднем по республике 22 сентября исходя из текущего прогноза графиков температур. Подача тепла по нормативным требованиям осуществляется в случае, если среднесуточная температура в течение пяти дней составит менее восьми градусов», — сказал Фролов.

22 числа должен начаться массовый пуск тепла. Однако в 26 муниципальных образований решили запустить отопление раньше. Запуск тепла в первую очередь начинается в объектах с массовым пребыванием людей — больницы, дома престарелых, детские сады и прочее. В них подача тепла начинается заблаговременно — пообещал Фролов. В Казани отопительный сезон стартует 16 сентября.

«Есть у нас небольшие муниципальные образования, где проблем с пуском тепла нет. 14 из них — двухконтурные котлы и небольшие котельные на объектах социальной сферы, там запускается все достаточно просто, без каких-либо серьезных режимных наладок. Крупные города, которые имеют большие котельные — Бугульма, Альметьевск, Зеленодольск, Челны — это [запуск тепла] связано с общими режимами выстраивания параметров, в случае если идут скачки температуры наружного воздуха, то идет затягивание процесса отладки», — объяснил замминистра.