В Татарстане стартует региональный чемпионат по профессиональному мастерству среди инвалидов «Абилимпикс»

В Татарстане стартует V региональный чемпионат по профессиональному мастерству среди инвалидов и людьми с ограниченными возможностями «Абилимпикс», который пройдет с 15 по 29 сентября на 33 площадках в городах республики (Казань, Набережные Челны, Арск, Бугульма, Нижнекамск, Кукмор, Лаишево, Лениногорск, Нурлат, Болгар).

Соревнования пройдут в 75 компетенциях, участники, в зависимости от возраста, разделены на три группы — «школьники», «студенты», «специалисты».

Победители регионального этапа примут участие в отборочных соревнованиях, которые назначены с 4 по 17 октября. У участников будет возможность войти в состав сборной команды Республики Татарстан в VII Национальном чемпионате по профессиональному мастерству среди инвалидов и лиц с ОВЗ. Финальный этап пройдет в Москве с 16 по 18 ноября 2021 года.

Среди дисциплин, в которых выступят участники, будут поварское дело, малярное дело, слесарное дело, ювелирное дело, ландшафтный дизайн, электромонтаж, флористика, визаж, карвинг,дДизайн персонажей/анимация и т. д.

Главной целью мероприятия обозначается социализация людей с ограниченными возможностями и повышение мотивации к профессиональному росту.

Конкурсные задания будут оценивать 600 экспертов.