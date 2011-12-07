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Мамадыш победил во Всероссийском конкурсе «Лучшая муниципальная практика»

Названы лучшие практики муниципальных образований по итогам 2020 года.

Мамадыш победил во Всероссийском конкурсе «Лучшая муниципальная практика». Правительство РФ под руководством зампредседателя Марата Хуснуллина назвали лучшие практики муниципальных образований по итогам 2020 года, сообщает пресс-служба минюста РФ.

«В этом году в 5 номинациях определяются 30 победителей, распределенным по двум категориям — городские округа и сельские поселения. Всего в этом году на конкурс поступило около 1000 заявок от 78 регионов. В целом я считаю, что это очень важный конкурс — в первую очередь он нацелен на удовлетворенность людей, ведь чем лучше будет управление на местах, тем комфортнее будет людям жить на этой территории», — отметил Хуснуллин.

Первое место среди городских округов и городских поселений заняло муниципальное образование «город Мамадыш» в Татарстане. Второе место досталось Лабинскому городскому поселению (Краснодарский край), третье место — муниципальному образованию «город Обнинск» (Калужская область).

В категории сельских поселений лидером стало Керчикское сельское поселение (Октябрьский район Ростовской области), второе место заняло Комсомольское сельское поселение (Кировский район Республики Северная Осетия — Алания), третье место — сельское поселение Иваново-Кувалатский (Заинский район Республики Башкортостан).

Победители конкурса получили денежные премии и дипломы. Призовой фонд составлял до 1 млрд рублей. 

КВ
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