Мамадыш победил во Всероссийском конкурсе «Лучшая муниципальная практика». Правительство РФ под руководством зампредседателя Марата Хуснуллина назвали лучшие практики муниципальных образований по итогам 2020 года, сообщает пресс-служба минюста РФ.

«В этом году в 5 номинациях определяются 30 победителей, распределенным по двум категориям — городские округа и сельские поселения. Всего в этом году на конкурс поступило около 1000 заявок от 78 регионов. В целом я считаю, что это очень важный конкурс — в первую очередь он нацелен на удовлетворенность людей, ведь чем лучше будет управление на местах, тем комфортнее будет людям жить на этой территории», — отметил Хуснуллин.

Первое место среди городских округов и городских поселений заняло муниципальное образование «город Мамадыш» в Татарстане. Второе место досталось Лабинскому городскому поселению (Краснодарский край), третье место — муниципальному образованию «город Обнинск» (Калужская область).

В категории сельских поселений лидером стало Керчикское сельское поселение (Октябрьский район Ростовской области), второе место заняло Комсомольское сельское поселение (Кировский район Республики Северная Осетия — Алания), третье место — сельское поселение Иваново-Кувалатский (Заинский район Республики Башкортостан).

Победители конкурса получили денежные премии и дипломы. Призовой фонд составлял до 1 млрд рублей.