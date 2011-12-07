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В отрасли сельского хозяйства РТ ожидается более 130 млрд рублей выручки

За 2019–2020 годы смонтировано порядка 200 единиц растворных узлов разной оснащенности, работающих на урожай текущего года.

Глава Минсельхозпрода РТ Марат Зяббаров доложил, что в отрасли сельского хозяйства республики ожидается более 130 млрд рублей денежной выручки.

По сообщению пресс-службы руководителя Татарстана, за 2019–2020 годы смонтировано порядка 200 единиц растворных узлов разной оснащенности, работающих на урожай текущего года. Примером по оснащению и построению комплексов к разработанному стандарту послужил Атнинский район республики. В нем, как отметил министр, к посевной прошлого года смонтировали таковые в девяти хозяйствах.

К тому же, Зяббаров подчеркнул, что в следующем году, применив статью «приобретение минеральных удобрений», хозяйства, имеющие растворные комплексы, получат на 30% больше средств на каждый гектар своих посевов. 

КВ
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