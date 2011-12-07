В отрасли сельского хозяйства РТ ожидается более 130 млрд рублей выручки

Глава Минсельхозпрода РТ Марат Зяббаров доложил, что в отрасли сельского хозяйства республики ожидается более 130 млрд рублей денежной выручки.

По сообщению пресс-службы руководителя Татарстана, за 2019–2020 годы смонтировано порядка 200 единиц растворных узлов разной оснащенности, работающих на урожай текущего года. Примером по оснащению и построению комплексов к разработанному стандарту послужил Атнинский район республики. В нем, как отметил министр, к посевной прошлого года смонтировали таковые в девяти хозяйствах.

К тому же, Зяббаров подчеркнул, что в следующем году, применив статью «приобретение минеральных удобрений», хозяйства, имеющие растворные комплексы, получат на 30% больше средств на каждый гектар своих посевов.