Рубрики
Мы в социальных сетях

Адрес редакции: 420066, г. Казань,

ул. Чистопольская, д. 5

Учредитель СМИ: АО «ТАТМЕДИА»


Телефоны редакции:

Приемная: (843) 562-64-30

Рекламный отдел: (843) 562-64-35

По вашему запросу ничего не найдено, вы можете изменить указанные параметры

Назначен новый руководитель Дирекции спортивных и социальных проектов

Им стал бывший заместитель генерального директора организации.
Новым руководителем Дирекции спортивных и социальных проектов назначен Максим Денисов. Об этом сообщает пресс-служба некоммерческой организации. С сентября 2018 года Максим Денисов являлся заместителем генерального директора организации. Ранее «Казанские ведомости» писали, что бывший руководитель Дирекции спортивных и социальных проектов Азат Кадыров стал первым заместителем министра спорта РФ.
КВ
Лента новостей