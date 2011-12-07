Назначен новый руководитель Дирекции спортивных и социальных проектов

Новым руководителем Дирекции спортивных и социальных проектов назначен Максим Денисов. Об этом сообщает пресс-служба некоммерческой организации. С сентября 2018 года Максим Денисов являлся заместителем генерального директора организации. Ранее «Казанские ведомости» писали, что бывший руководитель Дирекции спортивных и социальных проектов Азат Кадыров стал первым заместителем министра спорта РФ.