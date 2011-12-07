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Второй месяц подряд в Казани падают цены на вторичное жилье

По сравнению с началом года снижение составило более 4%.

Второй месяц подряд в Казани падают цены на вторичное жилье. По сравнению с началом года снижение составило более 4%. Это, по мнению директора федеральной компании «Этажи» Ильдара Хусаинова, связано с веденным режимом самоизоляции, передает ТАСС.

Хусаинов отметил, что падение цен на недвижимость также отмечается и в других регионах страны. В Москве же и в Санкт-Петербурге цены пока остаются неизменными.

По его мнению, снижение цен будет продолжаться и дальше — на 5-15%. 

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