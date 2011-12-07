Участок дороги Набережные Челны – Сарманово перекрыт до конца сентября из-за реконструкции

Движение по автомобильной дороге на участке Набережные Челны – Сарманово в Тукаевском районе временно ограничено. Дорогу перекроют с 15 июня по 29 сентября, сообщила пресс-служба минтранса РТ.

Сообщается, что участок автодороги будет перекрыт в связи с реконструкцией.

Закрытый участок автомобилисты смогут объехать по маршрутам: «Набережные Челны — Сарманово» — Тлянче-Тамак, «Набережные Челны — Сарманово» — Казаклар — Тлянче-Тамак.

Транспортное предприятие советует водителям заранее планировать свой путь на этом участке.

Ранее «Казанские ведомости» писали, что В Татарстане отремонтирован и сдан в эксплуатацию участок дороги Алексеевское — Высокий Колок.