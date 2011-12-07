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Эксперты Татарстана обсудят проблемы рынка труда в период пандемии

Узнать об актуальной общественно-политической и экономической повестке можно 16 июля в 14.00.

Как пандемия влияет на рынок труда и безработицу сегодня? Есть ли у предпринимателей шансы пережить текущий год без потерь? Какие для работодателей и работников нужны меры поддержки? Об этом эксперты клуба «Волга» поговорят 16 июля в 14:00.

Рассказывать об актуальной общественно-политической и экономической повестке станут заместитель гендиректора по персоналу и социальным вопросам ПАО «Нижнекамскнефтехим» Родион Булашов, замглавы Минтруда РТ Клара Тазетдинова и замглавы Роспотребнадзора РТ Любовь Авдонина. Также вопросы развития рынка труда в условиях пандемии обсудят политолог Михаил Виноградов, депутаты Госдумы Ольга Павлова и Олег Морозов.

Заседание клуба будет транслироваться в режиме онлайн на площадке Youtube.

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