В «Татинвестгражданпроекте» рассказали о деталях восстановления Собора Казанской иконы Божией Матери

Восстановительные работы восстановления Собора Казанской иконы Божией Матери завершены. Специалисты ГУП «Татинвестгражданпроект» рассказали об этапах и деталях восстановления Собора.

«Внешний вид, конфигурация, все архитектурные элементы собора воссозданы один в один», — пояснил главный инженер проекта Вячеслав Нилов.

По его словам, после взрыва в 1932 году сохранившиеся фрагменты здания помогли отреставрировать его с миллиметровой точностью. Собор был воссоздан полностью по фотографиям, добавил он.

Из сохранившихся фрагментов остались три ступени пещерного храма, остатки его фундамента и стен, а также хорошо сохранившийся край цоколя.

Отмечается, что во время раскопок археологами было обнаружено более 220 захоронений, предположительно, оставленных здесь ещё до 16 века. Все находки были перезахоронены по православным обычаям на территории Богородицкого монастыря.

Проект восстановления Собора Казанской иконы Божией Матери разрабатывался большим коллективом ГУП «Татинвестгражданпроект» под руководством генерального директора Аделя Хуснутдинова, а также множеством подрядных организаций и специалистов. Работы начались в 2016 году, тогда же Патриарх Московский и всея Руси Кирилл освятил это место.

Ранее состоялось выездное совещание по вопросам нового строительства и реконструкции в историческом центре города Казани с участием Президента Республики Татарстан Рустама Минниханова. В рамках выездного совещания состоялся осмотр Собора Казанской иконы Божией Матери и других объектов.