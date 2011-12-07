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Семь управляющих компаний Челнов получили разрешение на подачу тепла

В некоторые социальные объекты начали давать отопление с 9 сентября.

Семь управляющих компаний Челнов получили разрешение на подачу тепла, сообщают Набережночелнинские тепловые сети.

Разрешение на начало отопительного сезона получили такие компании и ТСЖ, как: УК «Строим будущее», УК «Челныстройремонт», УК «Паритет», УК «Камстройсервис», УК «Комфортные дома», УК «Жилищный фонд», УК «ДОМиКо», ТСЖ «Инвест-Сервис», ТСЖ «У Майдана» и ТСЖ «Домовой». 

Некоторые больницы, детские сады и школы стали получать тепло уже с 9 сентября. Проверены все теплосети.

Читайте в нашем материале: Татарстан готов к пуску тепла: каким будет новый отопительный сезон

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