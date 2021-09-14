Татарстан готов к пуску тепла: каким будет новый отопительный сезон

В период подготовки к отопительному сезону профильные ведомства провели проверки теплоснабжающих организаций. В Минстрое отчитались — на данный момент готовы почти все котельные на 100%, за исключением некоторых.

«У нас остается шесть котельных неподготовленных — это одна котельная в Пестречинском районе и пять котельных в Казани. По объектам образования готовность остается в двух районах — Пестречинском и Заинском», — заявил во время совещания в Доме Правительства Татарстана замминистра строительства, архитектуры и ЖКХ Алексей Фролов.

По его словам, в целом по республике к пуску тепла не готовы два объекта здравоохранения в Менделеевском и Азнакаевском районах, два объекта культуры в Бугульминском районе и один спортивный объект в Казани. А вот объекты соцзащиты готовы на все 100%.

Что же касается жилых домов, то здесь готовность составляет 98,4%. Из 17 470 объектов не готовы 284.

«По количеству жилья отставания небольшие. Я думаю, до 20-го числа эти работы будут завершены», — отметил Фролов.

Долги и прогнозы на зиму

Все работы должны быть завершены до 22 сентября — именно тогда по прогнозам среднесуточная температура в течение пяти дней будет составлять менее 8 градусов тепла.

Несмотря на то, что понижение температуры до необходимых по закону 8 градусов еще не было, 26 муниципальных образований уже готовы начать подачу тепла. Казань, например, начнет эту процедуру 16 сентября. Однако не стоит забывать, что первыми отопления получат объекты с массовым пребыванием людей — больницы, дома престарелых, детские сады и прочее.

Но у населения имеются и долги по оплате. По словам Фролова, проблемы с оплатой газа наблюдаются в Азнакаевском районе, однако этот вопрос сейчас на контроле. Что же касается долгов за тепло — проблемные ситуации тоже есть, но в целом в министерстве отмечают стабильность ситуации по крупным снабжающим организациям.

«Допускаю, что в ряде ТСЖ в Казани такие вопросы [с долгами] могут быть. Как правило, 3-4 дома такие каждый год бывают, которых приходится уговаривать и отрабатывать с жилищной инспекцией», — отметил замминистра.

Но Фролов также напомнил, что в связи с пуском тепла существенно вырастет плата за жилищно-коммунальные услуги и после начала отопительного сезона жители республики получат платежки с большей ценой. Кроме того, с 1 июля в очередной раз изменилась стоимость ЖКУ — она выросла на 4%.

«Если какие-то вопросы будут возникать, связанные с платой в индивидуальных случаях, — где-то возможно прибор учета неэффективно работает или несвоевременно его поверили и начисляется по нормативу, я прошу обращаться в жилищную инспекцию, к нам, для того чтобы мы оперативно эти вопросы отработали», — заявил спикер.

Он также напомнил про прошлогоднюю ситуацию, когда в зимней период жители Татарстана начали массово жаловаться на рост стоимости отопления. Однако позиция министерства в этом вопросе остается неизменной — прошлая зима была холодной, а потому приходилось больше топить, что и сказалось на цене.

Прогнозов на эту зиму Фролов пока не дал