В Челнах будет закрыт проезд из-за строительства моста и дороги

Мэр Набережных Челнов Наиль Магдеев проверил ход работ по строительству моста и автомобильной дороги по улице Гостева. Об этом сообщают «Челнинские известия».

Гендиректор компании-подрядчика «РБР-16» Тагир Сунгатуллин отметил, что работы ведутся еще с 17 августа, и сейчас полностью готово 13%. Пока установлены две опоры моста, сейчас работы ведутся над третьей. Всего их будет четыре, добавил он.

По его словам, будет закрыт действующий проезд из-за строительства переходного моста и автомобильной дороги.

«Действующая проезжая часть была когда-то временным решением, чтобы сократить расстояние и путь автомобилистов из Замелекесья на ГЭС. Мост, который мы сейчас строим, был предусмотрен генпланом. Поэтому, отклонившись от предусмотренной трассы, была оборудована некая дуга с обустройством четырехочковой трубы, через которую сейчас движется транспорт», — пояснил он.

Также он напомнил, что работы сдадут в октябре 2022 года.

Мэр Набережных Челнов Наиль Магдеев рассказал, что в микрорайоне Замелекесье появятся трамвайные пути длиной 13 км. Всего на это выделено 20 млн рублей из городского бюджета. Новый мост и дорога станут связующим звеном между поселком и городом, добавил он.

Ранее сообщалось, что на ремонт дорожного покрытия между поселком ГЭС и Замелекесьем потратят более миллиарда рублей.