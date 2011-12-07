Аграрии РТ смогут получить дополнительные средства на приобретение минеральных удобрений под урожай 2021 года

Марат Зяббаров отметил, что на сегодня большая часть полевых работ завершена, но необходимо активизировать работу по уборке кукурузы и подсолнечника, пока стоит благоприятная для этого погода. «Также Президентом республики поддержана наша просьба о выделении дополнительных средств в размере 1 млрд рублей на внесение минеральных удобрений», - проинформировал министр.

О зависимости урожайности от количества применяемых минеральных удобрений и условиях предоставления субсидии на их приобретение под урожай 2021 года рассказал заместитель министра Ильдус Габдрахманов.

По новым правилам для получения субсидии аграриям необходимо будет выполнить следующие условия:

подтверждение накопления с 01.01.2020 по 15.11.2020 не менее 35 кг д.в./га по посевным площадям 2020 года (для доступа к государственной поддержке);

при не соблюдении 5 летнего цикла агрохимобследования субсидии не выделяются;

Индикаторные условия:

наличие посевных площадей на уровне не ниже 2020 года;

внесение минеральных удобрений под урожай 2021 на 1 июля не менее 50 кг д.в./га (не менее 40 кг д.в./га за счет собственных средств);

поощряющий коэффициент 1,3, применяется при наличии на 15.11.2020 стационарных растворных узлов, отвечающим разработанным требованиям Минсельхозпрода РТ.

Также Ильдус Габдрахманов рассказал о работе проводимой по раскислению почв в Татарстане для повышения усвояемости элементов питания и создания благоприятных условий для развития растений.

Вторая часть обсуждения была посвящена оформлению бесхозных объектов. «На сегодняшний день их оформление осуществляется в соответствии со статьей 225 Гражданского Кодекса РФ, когда бесхозяйные недвижимые вещи принимаются на учет органом, осуществляющим государственную регистрацию права на недвижимое имущество, по заявлению органа местного самоуправления, на территории которого они находятся. На неоднократные обращения глав районов по упрощению процедуры оформления бесхозяйного имущества Прокуратурой РТ дан исчерпывающий ответ о строгом соблюдении ст. 225 ГК РТ. Данный порядок оформления занимает до 2-х лет. Но районам, где такие объекты имеются, необходимо его пройти, поскольку оформление правоустанавливающих документов на бесхозяйные объекты позволит собирать налоги, задействовать пустые помещения, привлечь фермеров в свой район, создать новые рабочие места, участвовать в грантовых программах и привлекать льготные кредиты», - отметил Ришат Хабипов.

Также в ходе совещания обсудили опыт Алексеевского района по признанию права собственности на недвижимое имущество по приобретательной давности, а Камско-Устьинский район поделился опытом по оформлению бесхозных объектов, сообщает пресс-служба Минсельхозпрода РТ.