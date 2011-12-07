Похолодание и первый снег ожидают татарстанцев в эти выходные

В Татарстане ожидается первый снег в эти выходные, предупредили синоптики Гидрометцентра РТ.

«При прохождении атмосферных фронтов ожидаются осадки в виде дождя, в отдельных районах с мокрым снегом, существенное понижение температуры», — рассказали специалисты.

Так, в пятницу, 16 октября, все еще будет тепло. Ночью — до +5…+10 градусов, днем — до +12…+17 градусов. Ночью и утром пройдут небольшие дожди.

В ночь на 17 октября ожидается заметное похолодание. В темное время суток столбики термометров опустятся до +2…+7 градусов, а в светлое — не поднимутся выше +10 градусов. Ночью пройдут дожди, местами — с мокрым снегом.

В воскресенье, 18 октября, утром и днем вновь ожидаются дожди, в отдельных районах — мокрый снег. Также усилится ветер — до 15-17 м/с. Температура воздуха ночью не превысит отметки в +1 градус, днем воздух прогреется до +7…+12 градусов.