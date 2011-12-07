Роспотребнадзор РТ разрешил работать ночью девяти заведениям РТ

Девяти заведениям Татарстана было выдано разрешение на работу в ночное время, после вакцинации всех сотрудников. Об этом сообщает ИА «Татар-информ» со ссылкой на пресс-службу республиканского управления Роспотребнадзора.

Сообщается, что всего на 11 июня от заведений республики поступило 14 заявок, пять из которых были отклонены.

Больше всего разрешений было выдано Зеленодольским территориальным отделом. В пяти местных заведений все сотрудники были привиты, что позволяет вести ночной режим работы. По одному разрешению было выдано в Казани, Альметьевске, Бугульме и Высокогорском районе.

Ранее «Казанские ведомости» писали, что в республике по рекомендациям управления Роспотребнадзора по РТ заведениям общепита могут разрешить работать в ночное время суток, но при условии, если все сотрудники прошли вакцинацию против COVID-19.