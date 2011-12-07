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Рустам Нигматуллин: Перепись населения в Татарстане пройдёт на высоком уровне

Татарстан готов к проведению Всероссийской переписи населения.

По словам первого заместителя премьер-министра РТ Рустама Нигматуллина, в результате проведённого анализа подготовительных мероприятий Татарстан готов ко Всероссийской переписи населения. Об этом он заявил на заседании Совета руководителей территориальных органов Федеральной службы государственной статистики.

Он отметил, что хозяйства в городских и сельских поселениях полностью готовы к предстоящей переписи, а для переписчиков уже готовы материалы в физическом и цифровом формате.

Нигматуллин подчеркнул, что из-за пандемии сроки проведения мероприятия пришлось изменить, но это не помешает провести её на высшем уровне с использованием современных технологий.

КВ
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