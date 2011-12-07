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Минниханов оценил благоустройство дворовой территории в Нурлате

В этом году будут отремонтированы 16 дворовых территорий.

Президент РТ Рустам Минниханов оценил результат работы, проводимой в Нурлате по программе «Наш двор». Об этом рассказала руководитель его пресс-службы Лилия Галимова.

Всего по этой республиканской программе за пять лет в Нурлатском районе планируется отремонтировать 102 двора, 16 из них — в этом году. Дворовая территория, которую посетил Минниханов, находится рядом с центральной улицей города. Она объединила три дома по улицам Школьная, 4, Советская, 107 и Кооперативная, 4. 

Проектом дворовой территории предусмотрена пешеходная сеть, а также предлагается формирование детской и спортивной зоны. 

КВ
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