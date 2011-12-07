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В Челнах начнется строительство центра «Адымнар» после открытия школы

Занятия в центре планируется проводить на разных языках.

После открытия полилингвальной школы «Адымнар» к 1 сентября в Набережных Челнах, запланировано строительство дополнительного центра образования «Адымнар», сообщила заместитель председателя Госсовета РТ Татьяна Ларионова.

«Центр будет находиться на базе одного из лагерей «КАМАЗа», — пояснила Ларионова.

Отмечается, что занятия будут проходить на разных языках по профилям: математика, химия, астрономия, и т. д.

Ранее «Казанские ведомости» писали, что в Татарстане появится еще один полилингвальный комплекс «Адымнар». Комплекс построят в селе Усады Лаишевского района республики.

КВ
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