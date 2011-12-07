По нацпроекту «Экология» в 2021 году в Татарстане посажены леса на площади 1400 га

В Татарстане проведены восстановительные работы лесов на площади 1400 гектаров. Работы ведутся по национальному проекту «Экология».

1295 га были отведены на посадку лесных культур, а 105 га на лесоразведение. Всего до конца года планируется восстановить леса на площади 3855 га.

Лесхозами Татарстана с начала года было изготовлено 702 килограмма семян основных лесообразующих пород. Больше всего семян изготовили Мамадышский, Мензелинский и Сабинский лесхозы республики.

Все национальные проекты России реализуются по указу Президента РФ Владимира Путина.

Ранее сообщалось, что по национальному проекту «Экология» очистят пруд в селе Державино Лаишевского района Татарстана. На очистку пруда потратят более 36 млн рублей.