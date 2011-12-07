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Роспотребнадзор Челнов усилит контроль за соблюдением антиковидных мер в магазинах

Поручил усилить контроль мэр Набережных Челнов Наиль Магдеев.

Мэр Набережных Челнов Наиль Магдеев поручил местному отделению Роспотребнадзора и правоохранительным органам усилить контроль за антиковидными мерами в магазинах.

«Работники предприятий торговли и сами рискуют, находясь на кассе. Лицом к лицу к ним проходят сотни людей. Видимо, очень крепкое здоровье у сотрудников, которые там находятся. Но это не так», — пояснил Магдеев.

Ранее сообщалось, что нарушителей антиковидных мер в Татарстане оштрафовали на сумму более 1,5 млн рублей. Всего за июль специалисты Роспотребнадзора проверили 1097 объектов.

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