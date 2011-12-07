В Татарстане стали использовать дроны для фиксации нарушений ПДД

В Татарстане ввели беспилотники для фиксации нарушений ПДД. Где используются беспилотники, находится наряд ДПС, которому передаются данные о зафиксированных дронами правонарушениях, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-центр МВД России.

В МВД отметили, что в основном беспилотники эффективно себя показывают в фиксации случаев выезда на встречную полосу и в фиксации пресечения нарушителем дорожной разметки.

Всего беспилотники ввели в 17 регионах России.

Ранее сообщалось, что на трассах РТ камеры зафиксировали 12 тыс. непристегнутых водителей.