Как в Татарстане поддерживают деловую активность на селе

Первым уборочную страду завершил Атнинский район — там главе Татарстана Рустаму Минниханову вручили первый каравай из зерна нового урожая. В целом осталось обмолотить небольшие площади полей в 8 районах республики. Самый высокий валовый сбор зерна в Буинском (228 тыс. тонн), Арском (215 тыс. тонн) и Тетюшском (205 тыс. тонн) районах. Результаты работ инвесторов тоже внушительные: ОА «Агросила» имеет намолот в 512 тыс. тонн с урожайностью 45,3 ц/га, ХК «Ак Барс» — 419 тыс. тонн с урожайностью 33,7 ц/га, АО «КВ Агро» — 206 тыс. тонн с урожайностью 30,9 ц/га.

Средняя урожайность по республике составляет 35,3 ц/га. Четверка районов-лидеров: Заинский — 48,6 ц/га, Тетюшский — 46,5, Кукморский — 43,2, Нурлатский — 43,1.

— В достижении высоких результатов нам помогли благоприятные погодные условия, но, если нет соответствующей технологии, одна погода урожай не формирует. Положительную роль для продуктивности урожая сыграли повышение культуры земледелия, более профессиональная работа с процессом формирования урожая, — заметил министр.

На каждый гектар было внесено 65,5 кг минеральных удобрений, что на 15% выше уровня прошлого года. Без такого подхода результаты по урожайности могли быть гораздо скромнее.

— Системная работа с семенами также положительно влияет на наши полевые результаты. Под урожай было высеяно свыше 42% оригинальных и элитных семян яровых. Озимые урожая следующего года засеяны также оригинальными и элитными семенами на 39%, — уточнил Марат Зяббаров.

В конце сентября в Татарстане приступят к уборке кукурузы на зерно. Уже стартовал процесс уборки кукурузы на силос. Выборочно приступили к уборке подсолнечника. Продолжается уборка сахарной свеклы.

— Заинский сахарный завод работает с ежесуточной выработкой 1,1 тыс. тонн сахарного песка. На сегодня имеем свыше 29,5 тыс. тонн сахарного песка нового урожая, что выше уровня прошлого года на 11 тыс. тонн. Буинская зона также приступила к копке свеклы, там с понедельника заработал сахарный завод, — отметил министр.

На сегодня собрано 37 тыс. тонн картофеля и 16 тыс. тонн овощей. Валовой сбор картофеля прогнозируется на уровне 1,2 млн тонн, а овощей — 340 тыс. тонн.

Министр подчеркнул, что во многом выполнение задач по дальнейшему развитию отрасли зависит от работы малых форм, а это более 450 тыс. личных, 4 тыс. фермерских хозяйств, которые выдали половину валовой сельхозпродукции 2019 года — 125,7 млрд руб. из 250,9 млрд.

— Но за 20 лет численность сельского населения республики снизилась почти на 100 тысяч и составляет 900 тысяч человек, — посетовал Марат Зяббаров. — Наибольшее снижение наблюдается по тем, кто моложе трудоспособного возраста — минус 80 тысяч человек. Рост численности сельского населения в последние годы отмечается только в ряде пригородных районов, таких как Пестречинский, Высокогорский, Лаишевский, Зеленодольский, Тукаевский. Однако численность занятых в сельской местности там, наоборот, снижается.

Министр полагает — главной задачей в этом направлении становится повышение привлекательности сельского труда. Успешные примеры работы сельских предпринимателей есть в каждом муниципальном районе Татарстана.

— Мы должны дойти до каждого человека, заинтересовывая, развивая его деловую активность в производстве сельхозпродукции. При этом неважно, в какой форме он работает, как личное подсобное хозяйство, фермер или самозанятый, республике дорог каждый человек, занятый производством, — сказал министр.

Сегодня в республике наиболее интенсивно развивается фермерский сектор, показывая ежегодный прирост выпускаемой продукции на 15 — 20%.

— Основа данных успехов в массовом занятии фермеров животноводством. Если этим направлением еще недавно занимались единицы, предпочитая сезонное производство зерновых и других сельхозкультур, то сейчас более половины фермеров ориентированы на ежедневную работу и выручку в течение всего года, занимаясь животноводством, — заметил Марат Зяббаров.

Только за полугодие благодаря фермерам по малым формам хозяйствования сохранены объемы производства мяса и молока. Это стало возможным и благодаря немалой бюджетной поддержке малых форм хозяйствования. Она ежегодно превышает 2 млрд рублей.

В основном это гранты фермерам и кооперативам. Так, по грантовым программам поддержки начинающих фермеров, развития семейных ферм, «Агростартап» за этот год 152 КФХ получили поддержку на 889,2 млн рублей.

Для сельхозтоваропроизводителей, которые соответствуют критериям микро- или малого предпринимательства в соответствии с ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства в РФ» и работают более 24 месяцев (с даты регистрации на сельской территории), введут новый грант — «Агропрогресс». По нему можно получить до 30 млн рублей. Грант ориентирован на сельхозтоваропроизводителей, за исключением КФХ, ИП, сельскохозяйственных потребительских кооперативов, для которых запущены отдельные программы.

Пятый год работает закон «О государственной поддержке развития личных подсобных хозяйств на территории Республики Татарстан», направленный на поддержку ЛПХ. На этот год на данные цели выделено 477,5 млн рублей. Кроме того, в республике продолжается активная работа по развитию сельскохозяйственных потребительских кооперативов. Сегодня реальную деятельность ведут 123 кооператива, из которых 74 получили грантовую поддержку.