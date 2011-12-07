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В татарстанских лесах провели санитарно-оздоровительные мероприятия

Работы по улучшению санитарного состояния леса были проведены на площади 3,9 тыс. га.

В лесах Татарстана провели санитарно-оздоровительные мероприятия, сообщили в пресс-службе министерства лесного хозяйства РТ.

«Санитарно-оздоровительные мероприятия проведены на площади 3,9 тыс. га, в т. ч. уборка неликвидной древесины — на 2,9 тыс. га. Высокие темпы работ демонстрируют сотрудники Мамадышского, Сабинского и Черемшанского лесхозов республики», — уточняется в сообщении ведомства.

Санитарно-оздоровительные мероприятия леса представляют собой комплекс мер, включающих в себя сохранение биологической устойчивости насаждений, предупреждение широкого развития патологических процессов в лесу, снижения ущерба от вредителей и болезней.

КВ
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