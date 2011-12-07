За сутки диагноз COVID-19 поставили 35 татарстанцам

В Татарстане по состоянию на 17 апреля зарегистрировано 19 999 случаев COVID-19. Об этом сообщает оперативный штаб по борьбе с коронавирусом.

Прирост за последние сутки составил 35 новых случаев. Всего выздоровели 17 141 татарстанцев.

Вакцинацию прошли 197 765 жителей республики, из них вторую дозу получили 114 425 человек.

Записаться на вакцинацию можно на едином и муниципальном порталах Госуслуг, при обращении в МФЦ или по контактным телефонам в поликлинику, а также с помощью единого номера 122.