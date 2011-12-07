Елабужская прокуратура требует возбуждения уголовного дела по факту поджога исторического здания

Прокуратура Елабуги провела проверку после пожара в историческом здании по улице 10 лет Татарстана, сообщил старший помощник прокурора РТ Руслан Галиев.

В результате проверки было установлено, что историческое здание принадлежит местному муниципалитету. По предварительной версии, причиной пожара называется поджог. Известно, что ранее в здании двое подростков распивали алкоголь, правоохранители проверяют их причастность к поджогу.

Надзорное ведомство пришло к выводу, что органы исполкома не вели надлежащий контроль за историческим объектом. Сейчас материалы переданы в следственные органы для дальнейшего возбуждения уголовного дела по статьям «Халатность» и «Повреждение объектов культурного наследия»

Напомним, что 1 июня загорелось здание культурного наследия в Елабуге. На момент приезда пожарных горела крыша здания, и только при оперативных действиях служб ущерб от пожара оказался минимален.