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Елабужская прокуратура требует возбуждения уголовного дела по факту поджога исторического здания

В результате проверки было установлено, что здание принадлежит муниципалитету.

Прокуратура Елабуги провела проверку после пожара в историческом здании по улице 10 лет Татарстана, сообщил старший помощник прокурора РТ Руслан Галиев.

В результате проверки было установлено, что историческое здание принадлежит местному муниципалитету. По предварительной версии, причиной пожара называется поджог. Известно, что ранее в здании двое подростков распивали алкоголь, правоохранители проверяют их причастность к поджогу.

Надзорное ведомство пришло к выводу, что органы исполкома не вели надлежащий контроль за историческим объектом. Сейчас материалы переданы в следственные органы для дальнейшего возбуждения уголовного дела по статьям «Халатность» и «Повреждение объектов культурного наследия»

Напомним, что 1 июня загорелось здание культурного наследия в Елабуге. На момент приезда пожарных горела крыша здания, и только при оперативных действиях служб ущерб от пожара оказался минимален.

КВ
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