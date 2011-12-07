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В Татарстане по национальному проекту «Безопасные и качественные дороги» завершился ремонт участка дороги М7 «Волга» — Усали — Албай, сообщила пресс-служба Миндортранса РТ.
Сообщается, что дорожники уложили прочный щебёночный асфальтобетон на участке автодороги от 0 до 2 км.
Также было установлено четыре дорожных знака и нанесена разметка, сообщили в Министерстве.
Все национальные проекты России реализуются по инициативе Президента РФ Владимира Путина.
Ранее «Казанские ведомости» писали, что В Татарстане отремонтирован и сдан в эксплуатацию участок дороги Алексеевское — Высокий Колок. Ремонтные работы были выполнены по национальному проекту «Безопасные качественные дороги».