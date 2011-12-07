Путин подписал указ о назначении пяти новых судей в Татарстане

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В Татарстане назначены пять новых судей. Соответствующий указ был подписан Президентом РФ Владимиром Путиным.
Согласно документу, опубликованному на портале правовой информации, новым судьей Арбитражного суда РТ стала Юлия Артемьева, судьей Набережночелнинского городского суда — Ильдус Карамов, Чистопольского — Наталия Димитриева, а Дрожжановского районного — Марат Медведев.
Пост председателя Арбитражного суда Поволжского округа стал Денис Плотников, а председателем Альметьевского горсуда назначен Тальгат Гадельшин.