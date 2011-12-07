В Набережных Челнах построят самую высокую башню в Татарстане

В Набережных Челнах появится самая высокая башня в Татарстане, пишут «Челнинские известия» со ссылкой на аналитический обзор по строительству жилья в Татарстане за 7 месяцев 2021 года, опубликованный Единым ресурсом застройщиков.

Также сейчас ведется строительство 27-этажного многоквартирного дома в Челнах. Эти дома будут самыми высокими в республике.

Сейчас рабочие огородили забором территорию строительства многоэтажки.

Ранее «Казанские ведомости» писали, что челнинская молодежь разработала новую концепцию благоустройства набережной Табеева.