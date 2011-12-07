Рубрики
Редакция
Мы в социальных сетях

Адрес редакции: 420066, г. Казань,

ул. Чистопольская, д. 5

Учредитель СМИ: АО «ТАТМЕДИА»


Телефоны редакции:

Приемная: (843) 562-64-30

Рекламный отдел: (843) 562-64-35

info@kazved.ru

По вашему запросу ничего не найдено, вы можете изменить указанные параметры

В Набережных Челнах построят самую высокую башню в Татарстане

Также в Челнах строят 27-этажный многоквартирный дом.

В Набережных Челнах появится самая высокая башня в Татарстане, пишут «Челнинские известия» со ссылкой на аналитический обзор по строительству жилья в Татарстане за 7 месяцев 2021 года, опубликованный Единым ресурсом застройщиков.

Также сейчас ведется строительство 27-этажного многоквартирного дома в Челнах. Эти дома будут самыми высокими в республике.

Сейчас рабочие огородили забором территорию строительства многоэтажки.

Ранее «Казанские ведомости» писали, что челнинская молодежь разработала новую концепцию благоустройства набережной Табеева.

КВ
Лента новостей