В Татарстане завели 16 уголовных дел об организации финансовых пирамид

В Татарстане возбудили 16 уголовных дел об организации финансовых пирамид. Об этом на расширенном заседании в Общественной палате Татарстана рассказал вице-президент Академии наук РТ Вадим Хоменко.

«Большая часть таких организаций находилась в Казани. Но вкладчики таких фирм были жители по всей России», — сказал спикер.

Он привел в пример компанию «Рост», зарегистрированную в Казани, среди вкладчиков которой были клиенты из других городов.

Аналогичная ситуация с компанией «Центральная Сберкасса», филиалы которой находились в 42 городах России. Крым оказался основным рассадником филиалов этой фирмы.

Ранее сообщалось, что организация FrendeX решила прекратить работу в России. Сообщение о прекращении деятельности поступило после того, как Центробанк РФ распознал признаки финансовой пирамиды в фирме.