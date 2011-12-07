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Финансовая пирамида FrendeX прекратила работу в России

Ранее Центробанк РФ распознал признаки финансовой пирамиды в фирме.

Организация FrendeX решила прекратить работу в России. Сообщение о прекращении деятельности поступило после того, как Центробанк РФ распознал признаки финансовой пирамиды в фирме. Об этом сообщили сами основатели FrendeX.

«По регуляторным соображениям мы больше не можем продолжать работу в вашей стране», — сказано в сообщении.

Владельцы компании просят вкладчиков предоставить свои биткоин-кошельки, чтобы вернуть средства обратно.

Кроме Эстонии, офис компании FrendeX находится в Казани по адресу: проспект Хусаина Ямашева, 45а.

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