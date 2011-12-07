В Каире прошел деловой форум «Татарстан - Египет»

Сразу же после прибытия в Каир во дворце «Аль-Иттихадия» состоялась официальная встреча Президента Республики Татарстан Рустама Минниханова с Президентом Арабской Республики Египет Абдель Фаттахом Ас-Сиси, сообщает пресс-служба Президента РТ. «Целью визита нашей делегации в Каир является изучение новых возможностей экономического сотрудничества в рамках российско-египетских отношений», - отметил Рустам Минниханов и кратко представил Президенту Египта экономический и инвестиционный потенциал Республики Татарстан.Далее Рустам Минниханов рассказал Абдель Фаттаху Ас-Сиси о деятельности Группы стратегического видения «Россия - Исламский мир», которую он возглавляет по поручению Президента России Владимира Путина. В состав группы сегодня входят 56 экспертов из 28 стран. Среди ее основных задач - всемерное содействие процессу дальнейшего сближения России с исламским миром на культурно-цивилизационной основе, налаживание экономического сотрудничества, расширение взаимодействия молодежных и общественных организаций. Также в рамках группы проводится работа по пропаганде традиционных ценностей ислама с целью противодействия радикальным идеям в обществе. Кроме этого, Рустам Минниханов рассказал Президенту Египта о ежегодном международном экономическом саммите «Россия - Исламский мир: Kazan-Summit», который стал эффективной площадкой для экономического взаимодействия России и стран мусульманского мира. Также он отметил, что два последних года в рамках саммита проводится круглый стол «Россия - Египет» и Татарстан всегда будет рад видеть бизнес-миссии и различные делегации у себя в республике.Следом после переговоров с Президентом Египта в Доме Правительства состоялась рабочая встреча Президента Республики Татарстан Рустама Минниханова с премьер-министром Египта Мустафой Мадбули в узком и расширенном составах.Рустам Минниханов провел короткую презентацию ежегодного международного экономического саммита «Россия - Исламский мир: Kazan-Summit». Также он в беседе затронул вопросы двухстороннего сотрудничества в научно-образовательной сфере и сфере культуры. В завершение встречи Рустам Минниханов пригласил премьер-министра Египта Мустафу Мадбули посетить Республику Татарстан в рамках визита в Российскую Федерацию. После встреч на высоком дипломатическом уровне с руководством Арабской Республики Египет Президент Республики Татарстан Рустам Минниханов направился в одно из старейших учебных заведений мира - Университет Аль-Азхар, где изучил его деятельность и встретился с руководством. Были обсуждены вопросы укрепления образовательных и научных связей в сфере обмена студентов, курсов повышения квалификации для обучающихся и преподавателей, особенно в части арабского языка и культуры; разработки совместных образовательных проектов в сфере исламских наук и теологии; совместного противодействия радикализму, недопущению негативных псевдорелигиозных проявлений и другие.Также в первый день рабочего визита в Египет Президент Татарстана Рустам Минниханов принял участие в церемонии открытия бюста известного российского востоковеда и политического деятеля Евгения Примакова в сквере рядом с Российским центром науки и культуры в Каире. Второй день рабочего визита Президента Татарстана Рустама Минниханова в Арабскую Республику Египет начался со встречи с председателем Федерации торгово-промышленных палат Египта и Союза африканских торгово-промышленных палат Ахмедом Аль Вакилем. В ходе встречи стороны обменялись мнениями о перспективных направлениях развития совместного сотрудничества. В беседе с министром Рустам Минниханов отметил, что в Египте хорошо известна высокотехнологичная продукция из Татарстана, в числе которых грузовые автомобили «КАМАЗ», вертолеты производства Казанского вертолетного завода и многое другое. Сегодня республика заинтересована в расширении экспортных поставок в Египет нефтехимической и машиностроительной продукции, в том числе судов разного водоизмещения и класса; автомобильных шин; компрессоров; продукции фармацевтики и медицинского оборудования; сельхозтоваров. В свою очередь Татарстан заинтересован в прямых поставках из Египта фруктов, овощей и морепродуктов, товаров легкой промышленности.Далее Президент Республики Татарстан Рустам Минниханов и заместитель министра промышленности и торговли Арабской Республики Египет Ахмед Антар открыли деловой форум «Татарстан - Египет». В приветственном слове Рустам Минниханов поблагодарил египетских бизнесменов за интерес к России, в частности, Республике Татарстан, и пригласил всех на ежегодный международный экономический саммит «Россия - Исламский мир: KazanSummit», который пройдет весной 2019 года.От имени Торгово-промышленной палаты Республики Татарстан участников форума поприветствовал Шамиль Агеев и сообщил о готовности и открытости к взаимовыгодному сотрудничеству. Далее с презентацией торгово-промышленного и инвестиционного потенциала Республики Татарстан перед деловым сообществом Египта выступил заместитель премьер-министра - министр промышленности и торговли РТ Альберт Каримов. Директор направления «Африка» АО «Внешнеторговая компания «КАМАЗ» Кирилл Чернильцев проинформировал собравшихся о новинках в модельном ряду грузовиков татарстанского производства. О возможностях республики в судостроении поведал генеральный директор АО «Судостроительная корпорация «Ак Барс» Ренат Мистахов.Форум завершился подписанием Меморандума о взаимопонимании между Торгово-промышленными палатами Республики Татарстан и Арабской Республики Египет.В завершение рабочего визита в Арабскую Республику Египет Президент Республики Татарстан Рустам Минниханов встретился с министром культуры Египта Инас Абдель Даим, а также посетил Каирский оперный театр и Национальный музей. Рустама Минниханова на встрече и экскурсии по учреждениям культуры сопровождала министр культуры Татарстана Ирада Аюпова. «Уверен, что сотрудничество в области культуры будет налажено быстрее всего. Экономисты и промышленники долго думают и считают, а вы - деятели культуры - будете для них примером, как нужно работать», - обратился Рустам Минниханов к министрам культуры Египта и Татарстана.В свою очередь министр культуры Египта с интересом выслушала информацию об объектах Всемирного культурного наследия ЮНЕСКО, расположенных на территории Татарстана. Это в том числе историко-архитектурный комплекс Казанского кремля, Болгарский историко-археологический комплекс, Успенский собор и монастырь острова-града Свияжск.Общей для обсуждения стала тема сохранения межконфессионального и межнационального мира и согласия. Сегодня Татарстан - многонациональная республика, где проживают 173 национальности. Современный Египет также многонационален и многоконфессионален. Около 15% населения этой североафриканской арабской страны исповедуют христианство, и большинство из них копты.***На сегодняшний день Арабская Республика Египет входит в число лидеров среди стран Африканского континента по экономическому развитию. Для Республики Татарстан Египет является одним из наиболее привлекательных партнеров для развития и укрепления торгово-экономических и инвестиционных отношений. По итогам 2017 года двусторонний внешнеторговый оборот между сторонами составил 22,8 млн долл. США. Перспективными направлениями для развития сотрудничества являются поставки в Египет татарстанской машиностроительной и нефтехимической продукции, нефтегазодобывающего оборудования, автомобилей «КАМАЗ», вертолетов ПАО «Казанский вертолетный завод», судов АО «Зеленодольский завод им. А.М.Горького».Заслуживают внимания вопросы сотрудничества в области фармацевтики, поставок медицинского оборудования и товаров легкой промышленности, сельского хозяйства и взаимных поставок продовольственной продукции. Новый виток развития может получить сотрудничество в области образования, науки и культуры, спорта и туризма.