В Казани коронавирус диагностирован еще у 41 человека

В Татарстане выявлено 95 новых случаев заражения коронавирусом, сообщает оперштаб по борьбе с инфекцией.

«Из них два случая — завозные, 93 — контактные. 26 человек госпитализировано, 69 получает лечение на дому», — отмечается в сообщении.

Несовершеннолетних заболевших — семь человек, заболевших в возрасте от 18 до 30 — 10 человек, от 30 до 50 — 28, от 50 до 60 и от 60 до 70 — по 18 человек, от 70 до 80 — восемь, от 80 до 90 — шесть.

Больше всего заболевших в Казани — 41, в Зеленодольском районе — 13, в Набережных Челнах — 11. Новые заболевшие выявлены еще в 17 районах республики.

Всего, по данным на 18 января, в Татарстане зарегистрировано 14 927 случаев COVID-19. 11 332 человека — выздоровели (+69 за сутки).