В Татарстане ожидается похолодание

Профессор КФУ рассказал какая погода ожидается в ближайшие дни на территории РТ.

По словам доктора географических наук Юрия Переведенцева, Татарстан попадет под тыловую часть циклона, которую принесет северный ветер. Характер погоды будет неустойчивым, а температурный фон опустится ниже нормы.

Согласно данным Гидромета РФ, в это воскресенье и по следующий понедельник температура воздуха в Казани днем опустится до +11 градусов, а ночью до +5...6 градусов.

Во вторник, 22 сентября, в дневные часы воздух прогреется до 13 градусов тепла, будет облачно. Потепление до 19 градусов ожидается 24 сентября, когда днем вновь будет солнечно.