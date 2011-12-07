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Для 50 экскурсоводов в РТ состоялось прослушивание на иностранных языках

А для работы с официальными делегациями были подготовлены еще 10 специалистов.

В минувшем году для 50 экскурсоводов в Татарстане состоялось прослушивание на иностранных языках, где еще десять экскурсоводов были специально подготовлены для работы с официальными делегациями. Об этом сообщил в интервью с ИА «Татар-информ» председатель Госкомитета РТ по туризму Сергей Иванов.

По словам Сергея Иванова, ведется регулярная работа по увеличению числа экскурсоводов, владеющих иностранными языками. А также осуществляется финансирование их обучения. Курсы проводятся с 2014 года на английском, французском, немецком, испанском, итальянском, турецком языках и фарси.

«В прошлом году совместно с Гильдией экскурсоводов РТ и КФУ мы впервые провели прослушивание экскурсоводов на иностранных языках. Нам было очень важно профессионально оценить уровень владения иностранным языком наших экскурсоводов», – добавил он.

Иванов отметил, что очень важно, чтобы экскурсоводы общались с носителями этих языков на хорошем уровне, так как от этого зависит качество экскурсии. Он также заметил, что они «старались дать экскурсоводам тот блок знаний, который дает картину социально-экономического развития региона».

КВ
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