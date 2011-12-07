В Зеленодольском районе рассчитывают вырастить 100 тонн форели

К 100-летию ТАССР планируют вырастить 100 тонн форели. Начало рыбной фермы откроет крестьянско-фермерское хозяйство «Светлое озеро». Об этом сообщил руководитель исполкома РТ Зеленодольского района Михаил Афанасьев.

По его словам, инициатором выращивания пресноводной рыбы является основатель компании «Барс групп» Тимур Ахмеров.

Также проектом готовы заняться в Лаишевском районе, на базе рыбоводного комплекса «Биосфера-Фиш». Он же на данный момент состоит в числе ключевых инвестиционных проектов в направлении сельского хозяйства по РТ.