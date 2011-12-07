С начала года на дорогах Татарстана произошло 70 ДТП с дикими животными

В Татарстане за первую половину 2021 года произошло 70 ДТП с дикими животными — под колеса попадали лоси, косули и кабаны. Больше всего случаев было зафиксировано в Чистопольском, Елабужском, Пестречинском, Алексеевском, Альметьевском и Тукаевском районах, сообщил Госкомитет РТ по биоресурсам.

На участках дорог, где имеется большая вероятность выхода на проезжую часть дикого животного, устанавливается специальный дорожный знак «Дикие животные».

Также Госкомитет напомнил, что при строительстве трасс и магистралей необходимо устанавливать ограждающие устройства с проходами для животных.

Ранее «Казанские ведомости» писали, что в Пестречинском районе Татарстана проводится реконструкция участка дороги Казань — Шемордан, где установят специальный забор длиною в 4,5 км для защиты от выхода животных на дорогу.