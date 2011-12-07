В Татарстане полным ходом идёт реконструкция участка дороги в Пестречинском районе

В Пестречинском районе Татарстана проводится реконструкция участка дороги Казань — Шемордан длиною в 4,5 км. Работы осуществляются по национальному проекту «Безопасные и качественные дороги», сообщает пресс-служба Миндортранса РТ.

В сообщении говорится, что рабочие уже успели уложить подстилающий слой из песка, верхний слой основания дороги и нижний слой асфальтобетонного покрытия. Вскоре им предстоит уложить верхний слой асфальта, установить 64 дорожных знака и оборудовать специальный забор длиною в 4,5 км для защиты от выхода животных на дорогу. Планируется также установка 1042 метра барьерных ограждений.

После реконструкции дорога станет менее извилистой, что обеспечит безопасный проезд по ней», — отметили в министерстве.

Все национальные проекты России осуществляются по указу Президента РФ Владимира Путина.

Ранее «Казанские ведомости» писали, что на ремонт дорог по национальному проекту «Безопасные и качественные дороги» в этом году в Татарстане выделили около 12,2 млрд рублей.