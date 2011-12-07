Управление по гидрометеорологии РТ вновь объявило о штормовом предупреждении

В Татарстане вновь объявлено штормовое предупреждение, сообщает Управление по гидрометеорологии РТ.

В сообщении сказано, что вечером 19 июля ожидаются грозы, местами град. Скорость ветра составит от 15-20 м/с. Днём 20 июля ветер усилится до 24 м/c, возможен ливень.

Главное управление МЧС России по Республике Татарстан рекомендует ограничить выход из зданий, на улице следует держаться подальше от рекламных щитов, вывесок, дорожных знаков, линий электропередач. По возможности стоит отказаться от поездок на дальние расстояния.