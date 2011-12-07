Рубрики
Редакция
Мы в социальных сетях

Адрес редакции: 420066, г. Казань,

ул. Чистопольская, д. 5

Учредитель СМИ: АО «ТАТМЕДИА»


Телефоны редакции:

Приемная: (843) 562-64-30

Рекламный отдел: (843) 562-64-35

info@kazved.ru

По вашему запросу ничего не найдено, вы можете изменить указанные параметры

Экс-начальник ФСБ Набережных Челнов перешел работать на «Камаз»

Сирень Галиакберов занял пост советника генерального директора предприятия Сергея Когогина.

Экс-начальник службы Управления ФСБ по РТ в Набережных Челнах Сирень Галиакберов занял должность советника генерального директора ПАО «Камаз» Сергея Когогина. Он покинул федеральную службу в июне этого года. Об этом сообщают «Челнинские известия».

Галиакберов автор диссертации кандидата философских наук по теме развития социалистической демократии. В органах госбезопасности он проработал 15 лет. С 2006 года он возглавил структуру, а до этого 5 лет занимал пост замначальника управления.

При нем в Набережных Челнах было ликвидировано отделение ВТОЦ в 2004 году, а ее члены были привлечены к уголовной ответственности. Их обвинили в разжигании межнациональной вражды. 

КВ
Лента новостей