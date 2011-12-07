Экс-начальник ФСБ Набережных Челнов перешел работать на «Камаз»

Экс-начальник службы Управления ФСБ по РТ в Набережных Челнах Сирень Галиакберов занял должность советника генерального директора ПАО «Камаз» Сергея Когогина. Он покинул федеральную службу в июне этого года. Об этом сообщают «Челнинские известия».

Галиакберов автор диссертации кандидата философских наук по теме развития социалистической демократии. В органах госбезопасности он проработал 15 лет. С 2006 года он возглавил структуру, а до этого 5 лет занимал пост замначальника управления.

При нем в Набережных Челнах было ликвидировано отделение ВТОЦ в 2004 году, а ее члены были привлечены к уголовной ответственности. Их обвинили в разжигании межнациональной вражды.