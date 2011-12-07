Госстройнадзор РТ проводит итоговую проверку «Адымнара» в Челнах

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В Набережных Челнах готовят к открытию полилингвальную школу «Адымнар». Инспекторы Госстройнадзора РТ проводят итоговую проверку, сообщают «Челнинские известия».
Напомним, ранее готовность учреждения оценила Татьяна Ларионова. Депутат сделала ряд замечаний из-за отсутствия деревьев, педагогической активности и мерча.
Территорию комплекса, согласно проекту, должны облагородить зелёными насаждениями и малыми архитектурными формами. Сейчас от представителей ведомства ожидается получение разрешения на ввод в эксплуатацию, который запланирован на 23 августа.