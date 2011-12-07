Минтруд РТ рассказал, где можно найти кружок или секцию для ребенка с ОВЗ

Начальник отдела по социальной интеграции лиц с ограничениями жизнедеятельности Минтруда и соцзащиты РТ Зульфия Мусабирова рассказала о том, где в Татарстане находятся объекты и учреждения, созданные для людей с ограниченными возможностями здоровья. О работающей в Татарстане интерактивной карте с такими объектами она рассказала во время прямого эфира в Кабмине РТ.

По ее словам, сегодня на карте можно найти 6,7 тысяч объектов для людей с ограниченными возможностями, в числе которых имеются учреждения для детей-инвалидов.

«Для нас дети с ОВЗ — это граждане с расширенными потребностями, отметил директор Республиканского центра внешкольной работы Алексей Зиновьев.

Спикер добавил, что сейчас в Татарстане можно отметить развитие шести направлений дополнительного образования: социально-гуманитарное, естественнонаучное, художественное, физкультурно-спортивное, туристско-краеведческое и техническое.

Ранее «Казанские ведомости» писали, что в Казани на базе школы № 49 создадут творческий досуговый центр для школьников и детей с ограниченными возможностями.