На территории Татарстана ожидаются грозы и сильный ветер

На Татарстан надвигаются сильные дожди и грозы. Скорость ветра достигнет 15-20 м/c. Об этом сообщает Главное управление МЧС России по Республике Татарстан.

В ведомстве рекомендуют не выходить из зданий, по возможности находится в помещении. Не оставлять детей без присмотра. Если же пришлось застать ветер на улице, лучше всего переждать непогоду в подземных переходах и подъездных зданиях. Ни в коем случае нельзя прятаться у стен домов, так как возможно падение шифера.

На улице нужно держаться подальше от рекламных баннеров, дорожных знаков, вывесок, линий передач. Нахождение вблизи с крупными деревьями опасно, так как ветер может сорвать сучья.

Опасность возрастает рядом с строящимися или ремонтирующимися зданиями. Выбитые стекла и элементы кровли, сорванные ветром, представляют большую опасность.

Окна в доме необходимо плотно закрывать. С балконов и лоджий необходимо убирать предметы, которые могут выпасть наружу. В рабочем или жилом помещении нужно держаться подальше от окон.