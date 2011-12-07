В Зеленодольске к осени отремонтируют 33 многоквартирных дома

В Зеленодольском районе отремонтируют 33 многоквартирных дома. На ремонтные работы будет направлено 320 млн рублей, сообщили в пресс-службе муниципалитета.

«На данный момент капремонт завершен на 75,6%. Сезонные работы планируется завершить до 15 сентября, остальные — до 30 ноября, сказано в сообщении.

Глава района Михаил Афанасьев выехал объекты в Зеленодольске. Он посетил дома по улицам Тургенева, Паратская и Фрунзе.Там он пообщался с местными жителями.

«Да, безусловно, здесь необходимо что-то интересное и многофункциональное, для детей и взрослых. Берем в работу!», — сказал Афанасьев

Кроме того, комиссия во главе с мэром посетила дом по улице Ленина, пострадавший от взрыва бытового газа. Сейчас рабочие уже привели в порядок разрушенную часть здания, восстановили балконы и заштукатурили фасад дома. Впереди у строителей работы по ремонту подъездов и проведение инженерных коммуникаций.