В РТ сохранили лучшие традиции лесоводства

Торжественная передача новых служебных автомобилей работникам лесного хозяйства республики состоялась 15 сентября в Казани. На площади перед ГБКЗ им. Сайдашева ключи от машин вручили Президент Республики Татарстан Рустам Минниханов и заместитель министра природных ресурсов и экологии РФ - руководитель Федерального агентства лесного хозяйства (Рослесхоз) Иван Валентик.В мероприятии также приняли участие премьер-министр Татарстана Алексей Песошин, министр лесного хозяйства Республики Татарстан Равиль Кузюров и министр экологии и природных ресурсов РТ Александр Шадриков, сообщает пресс-служба Президента РТ.Рустам Минниханов поздравил лесников Татарстана с их профессиональным праздником. «В преддверии Дня работников леса мы вручаем нашим лесничествам новые автомобили. Уверен, что данная техника позволит повысить эффективность вашей работы и оперативно реагировать на различные вызовы», - отметил Президент РТ.Иван Валентик в свою очередь отметил, что Татарстан сумел сохранить лучшие традиции лесоводства и традиционную систему лесоуправления. «Республика серьезно заботится о том, чтобы ваша работа была достойной. И этот подарок, который сегодня вам преподносится со стороны правительства Татарстана, тому подтверждение. Далеко не в каждом регионе нашей страны мы наблюдаем такое глубокое внимание к вопросам лесного хозяйства», - отметил глава Рослесхоза.Он добавил, что федеральное ведомство продолжит содействие лесному хозяйству Татарстана. Так, в следующем году финансирование данной отрасли будет увеличено более чем на 20 млн рублей. «Мы также договорились о возможности оснащения пожарно-химической станции 3-го типа в одном из районов республики, о финансировании дополнительных санитарно-оздоровительных мероприятий и ряде других вопросов», - сказал Иван Валентик.Затем Президент Татарстана и глава Рослесхоза вручили работникам лесхоза ключи от 64 новых автомобилей повышенной проходимости. Всего в текущем году на обновление автомобильного парка и лесохозяйственной техники республиканской отрасли было направлено порядка 140 млн рублей.