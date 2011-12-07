На территории РТ до конца года заработают два центра повышения профмастерства педагогов

В Татарстане до конца года по национальному проекту «Образование» будут открыты два центра оценки квалификации и непрерывного повышения профессионального мастерства педагогических работников. Такое заявление сделал министр образования и науки РТ Ильсур Хадиуллин на заседании Комитета Госсовета РТ по образованию, культуре, науке и национальным вопросам.

Министр уточнил, что деньги на открытие центров получены благодаря гранту — объём финансирования составил 86 млн рублей. Субсидии из федерального бюджета предоставляются не приобретение мебели, оборудования, вычислительной техники, программное обеспечение и на ремонтные работы. Последние находятся в завершающей стадии.

Основной функцией центра оценки профессионального мастерства и квалификации педагогов станет диагностика и процедура независимой оценки квалификации учителей и руководителей, а также проведение комплексного экзамена на соответствие профессиональным стандартам.