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В Челнах анонсировали строительство трамвайных линий

Трамвайными путями планируют связать поселки ЗЯБ и ГЭС с Замелекесьем и Сидоровкой.

В Набережных Челнах анонсировали строительство трамвайных линий. Проект строительства представил директор «Электротранспорта» Рашид Шамсутдинов.

Проект строительство трамвайных линий включает в себя три этапа. В ходе первой очереди будет обеспечена доступность для жителей поселков ЗЯБ, ГЭС с новыми микрорайонами Замелекесья и Сидоровкой. Общая протяженность данной ветки составит 16 км, остановок также будет 16.

В рамках второго этапа трамвайные пути проложат через улицу Полякова, проспект Залесный, что обеспечит доступность транспорта для жителей 63-го, 65-го и 69-го микрорайонов. Протяженность данного маршрута составит 20 км. На пути следования разместят 18 остановок.

На каждом из этапов потребуется строительство одной тяговой подстанции.

В планах также обеспечить трамвайным сообщением Московский проспект от улицы Академика Королева, проспектов Чулман и Раиса Беляева.

КВ
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