В Челнах анонсировали строительство трамвайных линий

Адрес редакции: 420066, г. Казань,
ул. Чистопольская, д. 5
В Набережных Челнах анонсировали строительство трамвайных линий. Проект строительства представил директор «Электротранспорта» Рашид Шамсутдинов.
Проект строительство трамвайных линий включает в себя три этапа. В ходе первой очереди будет обеспечена доступность для жителей поселков ЗЯБ, ГЭС с новыми микрорайонами Замелекесья и Сидоровкой. Общая протяженность данной ветки составит 16 км, остановок также будет 16.
В рамках второго этапа трамвайные пути проложат через улицу Полякова, проспект Залесный, что обеспечит доступность транспорта для жителей 63-го, 65-го и 69-го микрорайонов. Протяженность данного маршрута составит 20 км. На пути следования разместят 18 остановок.
На каждом из этапов потребуется строительство одной тяговой подстанции.
В планах также обеспечить трамвайным сообщением Московский проспект от улицы Академика Королева, проспектов Чулман и Раиса Беляева.