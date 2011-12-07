10 лет возрождения: от Болгара и Свияжска до полилингвальных школ

Фонд «Возрождение» был основан первым Президентом Татарстана Минтимером Шаймиевым, который стал председателем попечительского совета «Возрождения». Исполнительным директором фонда была назначена Татьяна Ларионова, в то время помощник Президента РТ по социальным вопросам.

Итоги активной десятилетней работы фонда видят все. За это время древний Болгар и остров-град Свияжск, возрождением которых занимался фонд, стали центрами притяжения туристов из всех стран мира.

Восстановление этих уникальных исторических объектов - кропотливый труд команды археологов, ученых, историков, реставраторов. В 2014 году Болгарский историко-археологический комплекс был включен в Список Всемирного наследия ЮНЕСКО.

В 2017 году после реставрации в Список Всемирного наследия ЮНЕСКО включены Успенский собор и монастырь острова-града Свияжск. Храм Свияжска стал 29-м объектом ЮНЕСКО в Российской Федерации.

Включение объектов в Список Всемирного наследия ЮНЕСКО - это не только привлечение туристических потоков. Это помогает самим татарстанцам лучше понять и осознать свою историю, бережнее относиться к природе, культуре. К тому же такой высокий статус Болгара и Свияжска накладывает на Татарстан большую ответственность за сохранность исторических памятников и поддержание их в достойном состоянии.

В 2017 году Государственному Советнику РТ, председателю попечительского совета фонда «Возрождение» Минтимеру Шаймиеву присвоено звание Специального посланника ЮНЕСКО по межкультурному диалогу.

- На протяжении всей Вашей политической карьеры Вы были последовательным защитником межкультурного диалога в Российской Федерации. Вы на практике ежедневно углубляли толерантность между многочисленными мультиэтническими и мультирелигиозными общинами Республики Татарстан, - отметила генеральный секретарь ЮНЕСКО Ирина Бокова, вручая Минтимеру Шаймиеву свидетельство Специального посланника ЮНЕСКО. - Не всегда легко и просто научиться жить среди людей с разными корнями, верованиями и культурами. Но сегодня такое умение уникально. Оно становится не только общим языком, я бы сказала, даже базовым условием выживания человечества.

В 2017 году состоялось еще одно знаменательное событие - было завершено строительство Болгарской исламской академии. Высшее религиозное учебное заведение России создано в Болгаре по инициативе Президента Татарстана Рустама Минниханова и поддержано Президентом России Владимиром Путиным.

В настоящий момент республиканским фондом «Возрождение» ведется воссоздание в Казани собора Казанской иконы Божией Матери. Храм возводится на месте обретения чудотворной иконы.

Ровно год назад фонд подвел итоги своей деятельности по возрождению Болгара и Свияжска.

- Это был интересный и созидательный опыт, годы открытий, озарений, которые назвал бы процессом познания самих себя. Это время духовного возрождения всего нашего общества, - подчеркнул тогда в своем выступлении Минтимер Шаймиев. - И неудивительно, что чем больше мы работали, тем больше хотелось сделать. За 9 лет реализации проекта удалось не только восстановить исторические памятники, архитектурные ансамбли, построить новые значимые строения, создать современную инфраструктуру, благоустроить территории Болгара и Свияжска. Главное - во многом удалось возродить духовный образ, веру, традиции и культуру наших предков. От всего сердца благодарим всех инвесторов: крупные предприятия и организации, малые компании, благотворителей, жителей республики вне зависимости от возраста, веры и национальности, которые возрождали Болгар и Свияжск. В многотомную республиканскую Книгу благотворителей внесены имена 61703 благотворителей. Хочу поблагодарить всех за добрые дела. Все делалось от души и для души.

Тогда же Минтимер Шарипович объявил о старте нового уникального проекта. Фонд «Возрождение» при поддержке Министерства просвещения РФ совместно с Министерством образования и науки РТ начал работу по созданию в республике полилингвальных образовательных комплексов. Каждый комплекс «Адымнар - путь к знаниям и согласию» будет состоять из многопрофильной школы, детского сада, интерната, загородного детского лагеря. Там дети будут воспитываться в духе межнационального согласия и получать академические знания, трехъязычную подготовку - на русском, татарском и английском языках.

На прошлой неделе Государственный Советник Республики Татарстан, председатель попечительского совета республиканского фонда «Возрождение» Минтимер Шаймиев провел выездное совещание по вопросам строительства объектов первого в Татарстане полилингвального общеобразовательного комплекса. Он возводится в Казани.