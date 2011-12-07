В Татарстане 9 пригородных поездов возобновят работу с 20 мая

С 20 мая в Татарстане возобновляется курсирование девяти пригородных поездов, сообщили в пресс-службе миндортранса РТ.

Так, перевозку пассажиров с 20 мая возобновят электрички № 6327 «Казань — Албаба» с сокращением маршрута следования — до Свияжска, № 6325 «Казань — Волжск», № 6359 «Казань — Свияжск», № 6432 «Казань — Арск», № 6475 «Арск — Паратск», № 6478 «Паратск — Бирюли, № 6479 «Бирюли — Краснозаринск». Кроме того, с 20 мая сокращается маршрут следования поезда № 6477 «Арск — Паратск» до Васильево.

С 21 мая возобновляется работа электричек № 6304 «Свияжск — Казань» и № 6302 в том же направлении.

Подробности о расписании пригородных поездов можно уточнить по телефону 8 (937) 625-04-33 (круглосуточно), на сайте АО «Содружество» и в мобильных приложениях «Пригород» и «РЖД Пасс».

Ранее «Казанские ведомости» сообщали, что в Татарстане с 12 мая продолжат курсировать девять пригородных поездов.