В Татарстане больше 1000 проектов благоустройства дворов прошли стадию общественных обсуждений, сообщает пресс-служба минземимущества РТ.

«Важнейший принцип программы „Наш двор“, который обозначил Рустам Минниханов — это учет мнения жильцов. Поэтому в условиях особой эпидемиологической ситуации было организовано общественное обсуждение проектов благоустройства в удаленном формате», — уточнили в ведомстве.

В ведомстве отметили, что в связи с неблагоприятной эпидемиологической обстановкой, все комментарии жителей принимались в дистанционном формате через сайт dvor.tatar и по телефону «горячей линии» 8 (800) 275-20-20. Всего за время приема татарстанцы написали более 4 тыс. комментариев через сайт и около 1,5 тыс. раз обратились на «горячую линию».

Все комментарии, полученные от жителей были переданы в муниципальные районы, которые разрабатывали проекты. После их обработки, проектировщики скорректируют первоначальные схемы.

Напомним, республиканская программа «Наш двор» создана по инициативе главы РТ Рустама Минниханова. Во дворах-участниках программы заасфальтируют проезды и тротуары, установят скамейки и урны, отремонтируют наружное освещение, установят детские площадки и разместят площадки для сбора ТБО.

Ранее «Казанские ведомости сообщали, что в Казани в 2020 году 43 двора благоустроят по программе «Наш двор».