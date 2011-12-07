Рустам Минниханов принял участие в праздничном намазе в честь Курбан-байрама

Президент РТ Рустам Минниханов принял участие в праздничном намазе в Галеевской мечети. Муфтий Камиль хазрат Самигуллин поздравил Президента и всех единоверцев с Курбан-байрамом.

«О вы, мои единоверцы, с большим почтением празднующие безграничную милость Всевышнего. Сегодня мы с вами встречаем великий праздник Курбан-байрам. Сердечно поздравляю всех вас с этим праздником», — произнес муфтий.

Отмечается, что молитва прошла с условием всех санитарно-эпидемиологических норм, участники соблюдали дистанцию, а часть верующих совершили Намаз во дворе мечети.

Ранее «Казанские ведомости» писали, что из Галеевской мечети был организован прямой эфир, где каждый мог присоединиться к молитвенной церемонии. Утренний намаз и рецитация Корана началась в 2.30. На каналах «ТНВ Татарстан» и «ТНВ Планета» трансляция началась в 3.10 утра.